Dezenas vivem em barracas sem condições de higiene no Sobralinho

É nestas barracas precárias e sujas, com o telhado seguro do vento apenas com o peso de pneus, sem esgotos nem água, que três dezenas de pessoas vivem no bairro do Clarimundo no Sobralinho, Alverca.

As necessidades são feitas na rua, mesmo ao lado da Auto-Estrada do Norte (A1), uma das mais movimentadas do país.

A Assistir, uma associação que tem como objectivo dar apoio a bairros carenciados do país, diz que o caso é um problema de saúde pública e que é urgente realojar estas famílias, de etnia cigana.

Há baratas, pulgas e ratos em quantidade e bebés e crianças a residir no local sem o mínimo de condições.

Os moradores do bairro dizem-se esquecidos e criticam a câmara municipal por não fazer tudo o que está ao seu alcance para resolver o problema.

A câmara diz que conhece o assunto e está a acompanhar os moradores mas não promete realojá-los.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE que está nas bancas.