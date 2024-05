Reparar autocaravanas é a profissão de sonho de António Gonçalves

O empresário António Gonçalves, de 47 anos, é um apaixonado por autocaravanas que fez dessa paixão o foco do seu negócio.

Há 16 anos deixou a profissão de canalizador e decidiu apostar tudo na sua oficina especializada em receber autocaravanas, a AG Reparação e Transformação de Autocaravanas do Carregado, concelho de Alenquer.

António Gonçalves passou a sua infância na Subserra, Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira mas a vida acabou por levá-lo para o Carregado.

A empresa ocupa um pavilhão com 500 metros quadrados e que tem outros 2.500m2 de parque útil no exterior.

A procura pelos seus serviços é tanta que tem hoje uma lista de espera de clientes de todo o país que o procuram para realizar reparações nas autocaravanas.

A empresa trata de todo o tipo de manutenção e reparação destas viaturas.

A sensação de liberdade de uma estrada aberta é o que mais apaixona António Gonçalves e para ele as autocaravanas são o veículo por excelência para passar férias.

