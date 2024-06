Sarau em Salvaterra de Magos com distinções para os melhores atletas

A sexta edição do sarau "Magos Gym", em Salvaterra de Magos, juntou no final tarde do dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, vários ginastas, dançarinos e bailarinos de vários clubes e associações no pavilhão municipal. O início do evento coincidiu com a cerimónia de encerramento das jornadas do desporto de Salvaterra de Magos, que iniciaram no dia 1 de Maio. Várias centenas de pessoas assistiram nas bancadas às actuações dos atletas, sendo que, na segunda parte do evento, foram distinguidos ginastas do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos que se destacaram pelos resultados obtidos este ano em competições nacionais e internacionais.

Aqui ficam algumas imagens da última edição do "Magos Gym".