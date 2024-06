Associações de Alverca voltam a mostrar o que têm de melhor

CulturAlverca invadiu as ruas do jardim José Álvaro Vidal no sábado, 1 de Junho, coincidindo com o dia mundial da criança.

Ao fim de duas décadas o certame CulturAlverca continua forte e a mostrar à comunidade o que de melhor as associações da cidade têm para oferecer.

No sábado, 1 de Junho, o jardim José Álvaro Vidal, no centro de Alverca, voltou a encher-se de vida e animação com o certame e contou com a presença de duas dezenas de associações.

As colectividades mostraram o seu trabalho em áreas como a cultura, recreio, desporto, lazer, apoio a idosos e área social, com actividades para todos os gostos onde nem faltou música.

