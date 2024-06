Espuma branca no Tejo em Santarém alerta para novo episódio de poluição

O rio Tejo, na zona da Ribeira de Santarém, viveu ao que tudo indica um novo episódio de poluição com várias pessoas a registarem espuma branca no leito do rio na manhã desta terça-feira, 4 de Maio. O MIRANTE esteve no local numa altura em que vários alunos de Desporto e professores do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira estava a dinamizar uma actividade de canoagem.