Há 26 olhos novos a zelar pela segurança em Santarém

Inaugurado sistema de videovigilância que vai contar com 26 câmaras no centro histórico de Santarém e junto à estação ferroviária da cidade

O sistema de videovigilância no centro histórico de Santarém e junto à estação ferroviária da cidade foi inaugurado esta quinta-feira, 6 de Junho, com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia.



Ao todo foram instaladas 26 câmaras em locais estratégicos visando dissuadir a criminalidade e aumentar a percepção de segurança da população. Os restantes equipamentos associados ao sistema de videovigilância estão colocados na Sala de Operações da PSP de Santarém, que foi visitada pela extensa comitiva.

Recorde-se que o município lançou um concurso para aquisição de 26 câmaras e outros equipamentos. A requalificação do centro de comando e controlo operacional nas instalações da PSP foi suportada pela Câmara de Santarém no âmbito de um protocolo assinado em Dezembro de 2021.