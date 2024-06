Leonor Gonçalves foi pioneira da comunicação na Câmara de Benavente

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Leonor Gonçalves estudou Sociologia, Psicologia e licenciou-se em Acção Social mas foi enquanto jornalista que começou a dar cartas. Dos jornais e das rádios passou para a Câmara Municipal de Benavente, onde inaugurou o departamento de Comunicação.

Quando chegou à Câmara Municipal de Benavente, há 23 anos, Leonor Gonçalves só tinha um computador, sem Internet, e era a única no Gabinete de Comunicação. Hoje coordena o trabalho e conteúdos do Gabinete de Informação e Relações Públicas da autarquia. Dá aulas de alfabetização na Universidade Sénior do concelho de Benavente, onde também é coordenadora. Para trás ficam os anos de jornalismo, principalmente nas rádios, e que deixam muita saudade.