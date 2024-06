Chamusca Basket é uma referência do basquetebol português

O MIRANTE assistiu a um treino do Chamusca Basket em que se juntaram diversos escalões no pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca.

O basquetebol tem uma história de sucesso na Chamusca. A equipa feminina sub-14 do Chamusca Basket, treinada pelos ex-atletas Rui Martinho e João Rui Salgueiro, esteve nos últimos dois anos a um passo da final four nacional e tem tido atletas nas convocatórias das seleções nacionais, como é o caso mais recente de Rafaela Sousa, que pode vir a integrar a seleção nacional de sub16 femininos.

O clube tem uma equipa sénior masculina no campeonato nacional da primeira divisão e escalões de formação onde são dadas as bases da modalidade. O Chamusca Basket tem cerca de uma centena de atletas, oito treinadores e a credibilidade que tem conquistado ao longo dos anos no país leva a que atletas de fora, inclusive internacionais, queiram praticar basquetebol na vila.

