Vila Franca de Xira honra ícones do concelho com visita guiada no cemitério

Ao longo de hora e meia cerca de uma dezena de pessoas responderam à chamada do município de Vila Franca de Xira, que dinamizou a iniciativa “Museus a Céu Aberto” com uma visita guiada no cemitério da cidade.

O périplo vincou o percurso de figuras, especialmente ligadas à tauromaquia, que se destacaram no concelho, tais como a do matador de toiros José Falcão, do cavaleiro José Mestre Batista e do forcado Ricardo Silva “Pitó”, mas também de outras individualidades reconhecidas pela comunidade, nomeadamente o escritor Alves Redol e os sacerdotes Vasco Moniz e António Paiva Afonso.

Mais conteúdos para ler na edição impressa de O MIRANTE.