Céu Estibeira desvenda em livro anotações de Fernando Pessoa

Cerca de quatro dezenas de pessoas assistiram sexta-feira, 7 de Junho, à apresentação do livro “A Marginalia de Fernando Pessoa”, uma obra da autora Maria do Céu Estibeira.

Natural do Pinhal Novo e a residir em Vila Franca de Xira, a professora formada em literatura deu a conhecer o livro que incide numa análise detalhada de anotações que constam de 1.300 títulos da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa.

O evento, que decorreu na Fábrica das Palavras, iniciou-se com a intervenção da professora Fernanda Branco, da Escola Secundária Reynaldo dos Santos, com a sua análise crítica e interpretativa da obra.



Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE.