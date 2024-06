Feira Nacional de Agricultura inaugurada com visita rápida do Presidente da República

O Presidente da República inaugurou este sábado, 8 de Junho, a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, à semelhança do que tem acontecido em edições anteriores. Mas, desta vez, a visita foi bem mais curta e resolveu-se em menos de hora e meia, devido a compromissos de agenda de Marcelo Rebelo de Sousa. Mesmo assim não faltaram as selfies a pedido de muitos visitantes.



O Chefe de Estado prometeu que voltará ao certame no dia 13 de Junho, para condecorar o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), no ano em que se celebram os 70 anos da Feira do Ribatejo, 60 anos da Feira Nacional de Agricultura e 30 anos do parque de exposições de Santarém.



Referindo que não podia estar com grandes intervenções em dia de reflexão para as eleições europeias, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu breves palavras de elogio à organização da feira pelo que tem feito pela agricultura nacional. A feira decorre até 16 de Junho.