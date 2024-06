Espectáculo de ballet no palco do Centro Social e Paroquial de Azambuja

O espectáculo de ballet “A Bailarina” contou, a 8 de Junho, com a participação de mais de uma dezena de crianças e jovens da Escola de Ballet do Centro Cultural Recreativo de Casais dos Britos de Azambuja.

O evento teve lugar no auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja, numa iniciativa que reuniu cerca de uma centena de pessoas no público. As alunas, sob orientação da professora Catarina Sequeira Ribeiro, dançaram e encantaram a plateia com a felicidade que se reflectiu em o palco.