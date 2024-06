Na Raposa a população juntou-se para celebrar o Santo António

A freguesia de Raposa acolheu as Festas de Santo António entre os dias 7 e 13 de Junho para viver momentos de grande alegria e animação. Com o peditório a percorrer as ruas da aldeia no último dia do evento, não faltou quem abrisse a porta de sorriso na cara para ajudar e deixar uma palavra amiga para os festeiros, que agradeceram ao som da Banda Marcial de Almeirim.

Os festejos em honra de Santo António inauguraram com o hastear da Bandeira Nacional, seguindo-se a recolha das fogaceiras por "Os Camponeses da Raposa". O certame contou com espectáculos musicais, um espetáculo pirotécnico e a tradicional procissão em Honra de Santo António.