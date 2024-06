Visitas guiadas para conhecer melhor o Castelo de Almourol

Iniciativa de visitas guiadas, promovida pelo município da Barquinha, no âmbito da Feira do Tejo de 2024 atraiu, principalmente, pessoas de fora da região a conhecer o castelo.

O município de Vila Nova da Barquinha promoveu, no dia 13 de Junho, durante todo o dia, várias visitas guiadas, por regime de marcação, ao Castelo de Almourol.

O MIRANTE esteve no local e falou com alguns visitantes, verificando que a grande maioria, era de países estrangeiros ou de regiões afastadas do Médio Tejo como Viseu e Lisboa. A satisfação pela visita foi unânime, assim como os elogios ao estado de conservação do castelo.

No entanto, alguns visitantes com quem O MIRANTE falou acreditam que é preciso uma melhor divulgação do monumento.

