Explosão de ritmo ao som do hip hop na VI Convenção Follow Dance

Celebração de hip hop e dança com a participação de 80 atletas que exibiram performances no auditório do Centro Cultural de Samora Correia.

O hip hop foi rei na 6.ª Convenção Follow Dance, em Samora Correia, na noite de 14 de Junho.

O auditório do Centro Cultural de Samora Correia acolheu o espectáculo que resumiu as actividades realizadas na presente época pela associação e escola de dança.

Cerca de 80 atletas exibiram as suas performances nas modalidades de hip hop, house, breakdance e contemporâneo. Os participantes estiveram em comunhão com mais de uma centena de pessoas.