O sarau anual de ginástica do Ateneu Artístico Cartaxense envolveu cerca de 300 atletas.

Ginástica do Ateneu animou Praça de Touros do Cartaxo

O Ateneu Artístico Cartaxense, do Cartaxo, organizou o seu sarau anual de ginástica subordinado ao tema circo. O sarau, realizado na tarde de sábado, 15 de Junho, na Praça de Touros do Cartaxo, envolveu cerca de 300 ginastas e contou com uma plateia bem composta.