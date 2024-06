“Jardim de Luz” iluminou Mouchão em Tomar com centenas de lanternas recicláveis

O Jardim do Mouchão, em Tomar, recebeu no dia 15 de Junho o evento “Jardim de Luz”, organizado pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. As lanternas feitas com reutilização de materiais diversos foram feitas por crianças do ensino pré-escolar e do 1º e 2º ciclo. A iniciativa contou com a presença da diretora do agrupamento, Celeste Sousa.



Os trabalhos dividiram-se em diversos temas como os 50 anos do 25 de Abril, o Dia dos Namorados, a História, a Matemática e as quatro estações do ano. O projecto, realizado em parceria com o Município de Tomar, contou ainda com a colaboração de professores do Curso Profissional Técnico de Multimédia. A entrada no evento era “paga” com uma rolha de cortiça, uma tampinha plástica ou uma pilha.