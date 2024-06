Porto Alto viveu com entusiasmo noite de folclore

Quatro grupos de folclore participaram no sábado, 15 de Junho, na 26.ª edição do Festival do Rancho Folclórico da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA). O evento iniciou com os porta-estandarte em representação de cada um dos ranchos folclóricos e a entrega de lembranças. Em palco estiveram presentes centenas de elementos do Grupo Folclórico da Santa Cristina do Couto, de Santo Tirso, do Rancho Folclórico do Poceirão, do Rancho Folclórico Casa do Povo Aguçadoura, na Póvoa de Varzim, e do Rancho Folclórico da AREPA.

A iniciativa promoveu as manifestações etnográficas, culturais e artísticas das diferentes regiões do país.