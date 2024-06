Zona ribeirinha de Samora Correia recebeu comemorações dos 15 anos de elevação a cidade

A zona ribeirinha de Samora Correia acolheu, este fim-de-semana, as comemorações do 15.º aniversário de elevação a cidade.

No sábado, 15 de Junho, o concerto com os Santamaria atraiu uma boa moldura humana que dançou ao som dos êxitos do grupo formado em 1998. O Dj Viegas & Dj Duany encerraram a noite.

Os festejos terminam neste domingo, 16 de Junho, com uma feira do porta-bagagens, além de animação infantil, com insufláveis e baptismo equestre.