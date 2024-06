Feridos da guerra na Ucrânia já começaram a chegar a Ourém

Os primeiros 15 feridos da Guerra na Ucrânia chegaram no dia 14 de Junho ao novo Centro de Reabilitação na Aldeia Nova, em Ourém. O MIRANTE visitou o local.

O centro localiza-se na Aldeia Nova, em Ourém, e é uma iniciativa da Associação Ukrainian Refugees. Os 15 militares estão estabilizados fisicamente, mas debilitados a nível psicológico. Todos os equipamentos do centro foram doados por empresas. A organização procura agora a ajuda da população, estando a decorrer uma angariação de fundos para quem queira e possa ajudar.