Entroncamento estreou Torneio Internacional de Karaté

A primeira edição do torneio Phenomenom International Karaté Open juntou dezenas de atletas, masculinos e femininos, de várias idades, no pavilhão municipal do Entroncamento. O torneio organizado pela Escola de Karaté do Entroncamento decorreu no dia 16 de Junho.

As modalidades da competição katas e kumites, foram divididos por escalões, desde os infantis até seniores e por pesos, contando ainda com a vertente de competição para atletas com trissomia. As provas decorreram em quatro campos, devidamente separados, por toda a zona central do pavilhão. Nas bancadas, mais de 150 pessoas estiveram a assistir. No fim de cada categoria, decorreu a entrega de prémios.