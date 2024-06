FeirOurém anima a cidade até domingo

O certame que se realiza todos os anos em Junho, pretende mostrar o que de melhor se faz no concelho de Ourém e fora dele. O MIRANTE visitou a feira no feriado municipal em Ourém.

A edição 2024 da FeirOurém está a decorrer até domingo, dia 23. A feira apresenta-se como um encontro de colectividades e agentes impulsionadores da economia do concelho. O MIRANTE esteve na feira esta quinta-feira, 20 de Junho, feriado municipal em Ourém.



A FeirOurém conta este ano com cerca de 90 stands. Mariza, Calema, José Malhoa, Quinta do Bill e Função Pública são alguns dos artistas que vão subir ao palco. Há ainda gastronomia, expositores de automóveis e máquinas agrícolas, diversões, entre outras atracções.