332 crianças vivem abaixo do limiar de pobreza no Cartaxo

332 crianças vivem abaixo do limiar de pobreza no concelho do Cartaxo. A informação foi avançada na quinta-feira, em reunião do executivo municipal, pela vereadora Maria de Fátima Vinagre. A situação é grave, afirmou a autarca, explicando que a câmara vai desenvolver procedimentos através da garantia para a infância e contratos locais de desenvolvimento social por forma a mitigar o problema e identificar caso a caso.

O encerramento da Escola Básica de Casais Penedos, por falta de alunos, foi outro dos assuntos em cima da mesa. Até à data estão inscritos nove alunos para frequentar o estabelecimento de ensino e legalmente são necessários entre 14 a 18.

Melhores notícias na área da saúde uma vez que o presidente do executivo, João Heitor, avançou que já foi assinado o contrato de financiamento para construção do novo Centro de Saúde do Cartaxo, assunto que irá em breve a reunião de câmara extraordinária.

