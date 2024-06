No Centro Social da Meia Via, em Torres Novas, há uma actividade que é ler o jornal e comentar as notícias. O Centro de Dia acolhe cerca de 30 idosos que não têm outra forma de estarem informados.

No Centro Social da Meia Via estar informado é prioridade

O jornal é a única forma de os utentes do Centro Social da Meia Via, em Torres Novas, se manterem informados sobre o que se passa na região, uma vez que não sabem usar a internet e a televisão não diz o que acontece nos concelhos de Torres Novas e Entroncamento, de onde são oriundos os cerca de 30 utentes dos 60 aos 98 anos.

Todas as semanas há uma actividade que é ler o jornal e comentar as notícias. Quem não sabe ler ouve as informações que vêm nas páginas de O MIRANTE, lidas pela animadora sociocultural Sílvia Alcobia, que termina a actividade ao som do acordeão.