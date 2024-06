Rodolfo Cruz é um funcionário e amigo no Ateneu Cartaxense

Rodolfo Cruz é assistente de direcção no Ateneu Artístico Cartaxense, no Cartaxo. Uma instituição com um legado de 143 anos e quase 600 atletas.

Rodolfo Cruz, 34 anos, trabalha no Ateneu Artístico Cartaxense, no Cartaxo, desde 2015. Entrou como funcionário administrativo e nos últimos três anos tem trabalhado como assistente de direcção. Mais do que um funcionário, procura ser um amigo para as crianças que diariamente frequentam os treinos das diferentes modalidades.



O Ateneu Artístico Cartaxense, com 143 anos de história, passou de uma instituição elitista e com regras específicas para uma instituição acessível a todos. A equipa é composta por nove directores, três funcionários, 11 técnicos e alguns monitores. O Ateneu tem quase 600 atletas e as modalidades de skate e equitação vão complementar a oferta de mais de uma dezena de modalidades no próximo ano.