Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana este fim-de-semana em Alpiarça

O primeiro Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, em Alpiarça, foi este sábado inaugurado no Parque do Carril com restaurantes do concelho e associações, que promovem os pratos tradicionais do concelho.

O primeiro Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, em Alpiarça, foi este sábado inaugurado no Parque do Carril com restaurantes do concelho e associações, que promovem os pratos tradicionais do concelho. O certame, que decorre até este domingo, foi inaugurado pela presidente da câmara, Sónia Sanfona, e pelo vice-presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato.