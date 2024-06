Já se pedala nas bicicletas eléctricas partilhadas do Médio Tejo

As novas bicicletas eléctricas da região do Médio Tejo já estão em funcionamento. O programa meioB integra os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e também a Sertã e Vila de Rei. As bicicletas já estão a funcionar em todos os municípios, excepto no Entroncamento, que por estar a trabalhar no regresso do seu sistema de bicicletas urbanas partilhadas, atrasou-se na implementação do programa e só deverá começar a partir de dia 4 de Julho.

A sessão de apresentação do projecto decorreu dia 27 de Junho, pelas 18h00, em frente ao Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. O presidente de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire e o presidente da CIMT, Manuel Jorge Valamatos, abriram a sessão, cabendo a apresentação do programa meioB ao primeiro secretário executivo da CIMT, Miguel Pombeiro. Francisco Sarmento, representante da empresa CME, explicou o funcionamento do sistema através da aplicação de telemóvel, cabendo ao vogal executivo da comissão diretiva do centro 2030, Luís Filipe, encerrar a sessão com uma explicação sobre mobilidade sustentável. No fim dos discursos, foi inaugurada a estação de bicicletas eléctricas de Vila Nova da Barquinha.

