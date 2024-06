O folclore de sábado de manhã em Santarém

As danças e cantares tradicionais vão animar o centro histórico de Santarém nas manhãs de sábado durante este Verão

As danças e cantares tradicionais vão animar o centro histórico de Santarém nas manhãs de sábado, durante este Verão. O projecto in.Tradição, promovido pelo município com o apoio da fundação INATEL, vai levar à zona mais antiga da cidade vários grupos etnográficos do concelho e da região. Coube ao Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém abrir a programação deste ano.