População revoltada com encerramento de caminhos seculares em Torres Novas

Novos proprietários da Quinta do Marquês, em Torres Novas, fecharam com correntes caminhos milenares utilizados pela população diariamente.

A população de três aldeias de Torres Novas está revoltada com o fecho de duas estradas na zona da Quinta do Marquês, que foi recentemente comprada para ser transformada num hotel de luxo. Os residentes de Casais Sebes, Gateiras e Valhelhas dizem que as vias sempre foram públicas e prometem ir até às últimas instâncias para continuar a usá-las. O presidente da câmara municipal, Pedro Ferreira, prometeu falar com os novos proprietários para encontrar uma solução.