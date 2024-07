Já arrancou a Festa Templária em Tomar

Tomar está em festa até domingo, 14 de Julho. A Festa Templária começou com um cortejo que saiu da Praça da República em direcção aos espaços da festa. Na cerimónia de abertura estiveram presentes o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e outros elementos do executivo camarário, além de alguns deputados municipais.

Do programa da Festa Templária fazem parte recriações históricas, seminários e outras actividades. A iniciativa pretende evocar a história, as lendas, os segredos e os mitos da Ordem dos Templários.