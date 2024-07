Abriu no sábado, 13 de Julho, o novo parque ribeirinho do Flecheiro em Tomar. Os tomarenses e visitantes podem, a partir de agora, aproveitar um novo espaço junto ao rio Nabão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Tomar inaugura novo espaço de eleição no Flecheiro

O novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, abriu portas ao público no sábado, 13 de Julho. O renovado espaço, que pretende ser mais uma centralidade na cidade templária, conta com áreas para passeio, um anfiteatro e um espaço infantil para crianças.

Com a conclusão parcial das obras, fica apenas a faltar o troço mais a jusante do Flecheiro, juntando-se depois um passadiço que irá criar um corredor ribeirinho em todo o espaço urbano.