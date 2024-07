“Boa parte da classe política é medíocre e empregada do sistema”

Nelson Tereso é advogado em Alhandra, tem 56 anos e é presidente da Assembleia Geral da Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra.

Nasceu em Springfield, Massachusetts e veio para Alhandra com seis anos.

Aos 16 anos criou a sua primeira associação e desde então tem estado sempre ligado ao movimento associativo.

Tem sido um interlocutor na relação luso-americana e isso valeu-lhe várias menções de louvor.

Homem sem papas na língua, foi candidato a presidente de junta em 2001 mas hoje diz-se desencantado com a classe política.

Adora escrever e prepara-se para lançar o seu quarto livro.

Já foi vítima de uma tentativa de burla por parte de um cliente e envergonha-o o estado do actual palácio da justiça em VFX.

