Visitámos o novo multiusos de Almeirim e mostramos o espaço

As primeiras imagens do Imóvel de Valências Variadas que custou cinco milhões de euros.

O novo multiusos de Almeirim está praticamente pronto a funcionar e vai ser inaugurado depois do Verão. O espaço nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, que foi adquirido pelo município, tem duas grandes salas para eventos e um auditório com meio milhar de lugares sentados. É a grande obra dos últimos anos na cidade e um dos maiores espaços para eventos na região. O MIRANTE visitou o espaço e dá as primeiras imagens do Imóvel de Valências Variadas que custou cinco milhões de euros.