Encontro 4L na Chamusca é um sucesso há oito edições

De norte a sul do país, foram cerca de 60 as 4L que viajaram no último sábado até à Chamusca para o oitavo encontro de Renault 4L, organizado pela união das freguesias Chamusca e Pinheiro Grande. O almoço foi animado com as actuações da tuna da Universidade Sénior da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, do Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande e ainda das Las Rocieritas da Golegã. Todos os anos a junta procura dar a conhecer novos locais, divulgando o património natural e cultural da Chamusca e arredores.