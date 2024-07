O empresário Manuel Mendes Godinho foi homenageado nos 100 anos do seu falecimento. A cerimónia decorreu na aldeia de Cem Soldos, em Tomar.

Centenário da morte do empresário Manuel Mendes Godinho assinalado em Tomar

O industrial tomarense Manuel Mendes Godinho foi homenageado este domingo, 21 de Julho, na aldeia de Cem Soldos, em Tomar. A cerimónia, evocativa do centenário da sua morte, contou com a presença de familiares do empresário e autarcas de Tomar. A iniciativa foi organizada pela Associação MG – Memorial Mendes Godinho e Junta de Freguesia da Madalena e Beselga.