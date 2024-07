Mercado Ribeirinho em Abrantes e a ligação ao rio Tejo

Iniciativa decorreu de 19 a 21 de Julho, no Aquapolis Sul. Divulgar os saberes e sabores regionais, através de mostra de artesanato e produtos locais e valorização do rio Tejo através são os principais objectivos.

O Mercado Ribeirinho de Abrantes, realizado entre 19 a 21 de Julho, teve como principal obejctivo envolver a comunidade com os saberes e sabores tradicionais da região, assim como criar ligação ao rio Tejo. O evento foi promovido pela TAGUS – Associação de Desenvolvimento do Ribatejo Interior e decorreu no Aquapolis Sul. Na sessão de abertura, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos , destacou a importância de um evento que como objectivo a valorização do rio Tejo e das suas gentes, divulgando e preservando a gastronomia, os costumes, a cultura, o património e a identidade.