Presidente da Junta Vasco Casimiro deu espectáculo em Vila Chã de Ourique

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, cantou o fado nas comemorações dos 885 anos da Batalha de Ourique, em Vila Chã de Ourique, na noite de sábado, 20 de Julho. É presidente da junta de freguesia a meio-tempo e canalizador. Dá aulas de teatro na Universidade Sénior de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, e canta fado com paixão.