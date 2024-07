José Rafael de Oliveira homenageado pelos 80 anos de ciclismo

José Rafael de Oliveira vai ser homenageado pelo município de Salvaterra de Magos pelos 90 anos de idade e 80 de ciclismo. A homenagem realiza-se sábado, 27 de Julho, às 09h30, na biblioteca municipal. “Zé do Barrete”, como é conhecido por pedalar com um barrete na cabeça, ainda trabalha como mecânico na garagem onde, no primeiro andar, tem um museu com o seu espólio. Participou em dez voltas a Portugal em cicloturismo e ainda vai a passeios com o Núcleo de Cicloturismo Os Cansados de Marinhais. Em conversa com O MIRANTE este mês, Zé do Barrete revelou que pode ser o seu último ano.

Na esperança de que as crianças adiram às bicicletas, organizou um passeio alusivo ao Dia dos Avós para o mesmo dia. Cerca de sete dezenas de inscritos vão partir do Cais da Vala às 09h15, seguir para a biblioteca municipal, onde será também inaugurada a sua exposição, e sair em direcção ao Escaroupim.

