Entroncamento entregou chaves de novas casas a 22 famílias

Cerimónia contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação e da Secretária de Estado da Habitação

O município do Entroncamento realizou a cerimónia de entrega de 22 habitações atribuídas por sorteio em regime de arrendamento acessível financiadas no âmbito do PRR. No evento, estiveram presentes o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, entre outras individualidades.

Miguel Pinto Luz aproveitou a oportunidade para agradecer às equipas que tornaram possível a realização “de um momento especial e um bem maior em prol da comunidade”.

A cerimónia decorreu por volta do meio dia, na sala do comboio real, no Museu Nacional Ferroviário, seguida pela entrega das chaves de cada habitação aos vencedores do concurso e de visita a uma das habitações.