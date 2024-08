Elevada carga fiscal é um entrave para empresas e trabalhadores

Molavide no Carregado está a celebrar 45 anos de dedicação aos clientes

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ana Porto, de 45 anos, é uma das sócias-gerentes da Molavide do Carregado.

A empresa dedica-se, entre outros, à reparação e instalação de molas para vários tipos de veículos, repara chassis de pesados e fabrica caixas basculantes para transporte de inertes e sucata.

Para Ana Porto a sinceridade, lealdade e honestidade são os principais valores que incute no seu trabalho.

Diz que na empresa, mais do que colegas, toda a gente é uma família.

E que a elevada carga fiscal continua a ser um dos principais problemas sentidos pelas empresas.