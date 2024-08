Visita guiada às ruínas romanas de Villa Cardílio

partilhe no Facebook

O município de Torres Novas promoveu, no dia 2 de Agosto, uma visita guiada gratuita às ruínas romanas de Villa Cardílio. Participaram cerca de 30 pessoas. Villa Cardílio era um importante ponto na época romana pelos bons acessos terrestres na ligação de Lisboa a Braga e pela proximidade ao rio Almonda que permitia o acesso fluvial ao rio Tejo, uma das principais vias de transporte na época.

Durante a visita, os participantes puderam observar as ruínas, assistir ao último dia de escavações dos alunos de licenciatura e mestrado em arqueologia e até apanhar e comer alguns figos das figueiras do jardim.