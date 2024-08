Apanhado pelo SEPNA a despejar resíduos sem licença em Vialonga

O MIRANTE acompanhou durante um dia o trabalho de uma brigada do SEPNA no concelho de Vila Franca de Xira no âmbito do Dia Mundial da Conservação da Natureza.

A caça a quem anda a despejar resíduos ilegalmente no concelho de Vila Franca de Xira é um jogo do gato e do rato em que muitos infractores continuam a escapar impunes.

No âmbito do Dia Mundial da Conservação da Natureza, que se assinalou a 28 de Julho, O MIRANTE acompanhou um dia de trabalho da brigada SEPNA no concelho de Vila Franca de Xira.

Na operação, o dono de uma loja de colchões no centro de Vialonga foi identificado depois das carrinhas da empresa terem sido vistas pela fiscalização à paisana a despejar colchões na zona industrial do Olival das Minas, de onde a câmara municipal retirou recentemente 34 toneladas de resíduos.

Durante uma visita ao Olival das Minas os militares também encontraram documentação que permite identificar o nome de outras empresas da zona de onde serão oriundos os resíduos.

Fazer a fiscalização da limpeza de mato confinante com habitações, zelar pelo bem-estar animal e até verificar se uma loja de animais em Alverca tinha licença para vender espécies exóticas foram outras das tarefas que o SEPNA realizou.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE