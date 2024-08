partilhe no Facebook

Patrícia Sampaio recebida por multidão no regresso a Tomar

Uma multidão encheu a Praça da República, em Tomar, na tarde de segunda-feira, 5 de Agosto, para receber em apoteose Patrícia Sampaio, a judoca que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.



O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, esteve presente, assim como vereadores e deputados municipais. A judoca de Tomar fez-se acompanhar do seu irmão e treinador Igor Sampaio. Os pais de Patrícia Sampaio também subiram ao palco. No final foi exibido um vídeo com imagens da atleta da Filarmónica Gualdim Pais, que não escondeu a emoção.