Alpiagra em Alpiarça começa com um desfile das vindimas

A Alpiagra, Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que se realiza há 42 anos, abriu este sábado, 17 de Agosto, com um cortejo das vindimas no qual participaram elementos de várias instituições do concelho. Após o desfile que terminou no centro do certamente, que decorre até dia 25, foram entregues oferendas recordando uma tradição ribatejana.