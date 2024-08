Luís Lopes pertence à quarta geração da Loja do Sal em Rio Maior

Luís Lopes, em conjunto com os pais e o irmão, tem levado a história das Salinas de Rio Maior aos quatro cantos do mundo. O empresário foi atleta de alto rendimento e não concluiu o mestrado em Psicologia de Alto Rendimento para desenvolver o negócio que desde o bisavô.

Os irmãos registaram a marca Loja do Sal em 2009, mas foi a partir de 2012 que começaram a desenvolver um trabalho mais profissional de promoção e distribuição dos produtos, muitos deles inovadores. Falamos dos Salatinos, chocolates com flor de sal, sal terapêutico, esfoliantes, sabonetes, entre outros.

Para Luís Lopes, as Salinas de Rio Maior são “um diamante em bruto que ainda não está explorado” e devia haver mais consenso, união e trabalho conjunto.