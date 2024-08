Rancho Ceifeiras de Porto de Muge comemoram 12 anos com a população

O Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge celebrou na tarde deste domingo, 18 de Agosto, o seu 12º aniversário com um espectáculo na fluvina de Valada, freguesia do concelho do Cartaxo à qual pertence. O espectáculo à beira-Tejo teve como grupo convidado o Rancho Danças e Cantares da Várzea Fresca, do concelho de Salvaterra de Magos, seguindo-se um lanche partilhado.