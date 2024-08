Novo skate parque em Tomar já foi inaugurado

O novo skate parque de Tomar foi inaugurado nesta terça-feira, 20 de Agosto. A inauguração contou com a presença de autarcas e outras entidades.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O novo skate parque de Tomar foi inaugurado na terça-feira à tarde, dia 20 de Agosto. O novo equipamento da cidade templária localiza-se entre a rodoviária e a estação de comboios da CP, junto à Várzea Grande. Na inauguração estiveram presentes o presidente da câmara municipal, Hugo Cristóvão, o administrador da IP Património, Nuno Neves, representantes da comunidade de skate em Tomar, entre outras entidades. No final da cerimónia de inauguração do novo espaço foi assinado o contrato de parceria entre as Infraestruturas de Portugal e o município de Tomar.