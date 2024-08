Pragas de ratos e baratas vão aumentar nas cidades

PestRochas, de Alverca do Ribatejo, é uma empresa líder no combate a todo o tipo de pragas, de ratos a baratas.

Paula Rodrigues é a sócia-gerente da PestRochas, empresa sediada em Alverca do Ribatejo que tem mais de 20 anos de experiência no sector do controlo de pragas.

É uma mulher que conhece o problema e diz que o futuro não será risonho para quem vive nas cidades. Tudo por culpa das novas normas impostas pela União Europeia que obrigam a reduzir as dosagens utilizadas.

Paula Rodrigues É uma mulher de acção que tem sempre consigo um sorriso e a porta sempre aberta para as necessidades dos colaboradores.