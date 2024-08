Já começou o Festival da Sopa da Pedra em Almeirim

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Festival da Sopa da Pedra começou esta quarta-feira, 28 de Agosto, no Parque das Tilias, em Almeirim. O certame que decorre até dia 1 de Setembro, e foi inaugurado pele secretário de Estado da Administração Local, Hernâni Dias e pelo presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos.