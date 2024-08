Benavente juntou cerca 900 idosos em mega piquenique

O 27.º Encontro de Idosos, Reformados e Pensionistas do Município de Benavente realizou-se, dia 29 de Agosto, reunindo este ano cerca de 900 participantes na Zona Desportiva e de Lazer dos Camarinhais, também conhecida como Parque de Actividades Escotistas.

O evento, que proporcionou um dia ao ar livre em ambiente de convívio, incluiu a oferta de um piquenique, com sardinhas, carne para assar, salada, bebidas e sobremesa. O encontro é conhecido por ser uma oportunidade especial para muitos amigos se reencontrarem anualmente.

As actividades tiveram início às 09:30, com o almoço a ser distribuído ao meio-dia. A tarde foi preenchida com animação musical e jogos tradicionais.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Benavente, em parceria com as Juntas de Freguesia e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município.